Cronaca 1911

Tragedia a Palermo, è morta la bimba positiva al Covid ricoverata al Di Cristina: aveva 11 anni

La piccola era risultata positiva alla variante Delta. Da alcuni giorni era stata intubata

Redazione

27 Luglio 2021 15:52

È morta la bambina di 11 anni ricoverata all'ospedale Di Cristina di Palermo a causa di complicazioni legate all'infezione da Coronavirus. La piccola è deceduta intorno alle 13, come riporta il sito Insanitas. La bambina era risultata positiva alla variante Delta. Da una decina di giorni era stata ricoverata nel reparto di Terapia intenisva, dove era stata intubata a causa dell'aggravamento delle sue condizioni di salute. "La bambina era affetta da una malattia congenita - spiega Salvatore Requirez, direttore sanitario degli Ospedali Civico-Di Cristina -. Le sue condizioni di salute erano già compromesse. Ma il quadro clinico è degenerato quando è sopraggiunta l'infezione da Sars-Cov2, nello specifico variante Delta". Per la patologia rara da cui era affetta, la bambina era in cura al reparto di Pediatria generale da circa 10 anni. Poco più di due settimane fa era stata ricoverata al nosocomio perchè risultata positiva al Covid. Dopo qualche giorno, le sue condizioni si sono aggravate ed è stato necessario il trasferimento in terapia intensiva. Purtroppo però la piccola non ce l'ha fatta e si è spenta nella tarda mattinata di oggi. Migliorano invece le condizioni di salute del piccolo di due mesi, anche lui positivo al Covid, ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cervello.(Gds.it)



