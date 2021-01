Cronaca 1454

Tragedia a Palermo: donna muore con il suo bimbo al momento del parto

Dalla Clinica Candela spiegano che la donna soffriva di una patologia a cui sono seguite rare complicazioni

Redazione

31 Gennaio 2021 09:46

Tragedia alla Clinica Candela di Palermo. Una donna di 39 anni, Candida Giammona, è morta insieme al suo bambino dopo un parto cesareo d'urgenza. Inutile la corsa all'ospedale Buccheri La Ferla, mamma e figlioletto non ce l'hanno fatta.Dalla Clinica Candela spiegano che la donna soffriva di una patologia a cui sono seguite rare complicazioni. Sul caso è stata aperta un'inchiesta.

Candida aveva una grande passione per le moto. Tanti i commenti di cordoglio da parte di vari gruppi biker di Palermo. "Il Motoclub i Pellegrini si stringe alla famiglia di Candida Giammona per la triste scomparsa". "Gli Indian Bikers porgono le più sentite condoglianze a Dani Batt ed alla famiglia Giammona per la prematura scomparsa di Candida e del suo figlioletto".

Ancora, "Ho appena appreso la terribile notizia.. la tua vita e quella di tuo figlio spezzata in un momento che doveva essere pieno di gioia... Non ci sono parole per descrivere il dolore che sento anche dopo tutto quello che e' successo in passato.. in fin dei conti devo anche ringraziarti per la tua presenza nella mia vita.. Spero che il cielo possa accogliere te e il tuo bambino permettendoti di vegliare su tua figlia e tuo marito per tutto il loro cammino... Riposa in pace Candida Giammona".



Tragedia alla Clinica Candela di Palermo. Una donna di 39 anni, Candida Giammona, è morta insieme al suo bambino dopo un parto cesareo d'urgenza. Inutile la corsa all'ospedale Buccheri La Ferla, mamma e figlioletto non ce l'hanno fatta.Dalla Clinica Candela spiegano che la donna soffriva di una patologia a cui sono seguite rare complicazioni. Sul caso è stata aperta un'inchiesta.

Candida aveva una grande passione per le moto. Tanti i commenti di cordoglio da parte di vari gruppi biker di Palermo. "Il Motoclub i Pellegrini si stringe alla famiglia di Candida Giammona per la triste scomparsa". "Gli Indian Bikers porgono le più sentite condoglianze a Dani Batt ed alla famiglia Giammona per la prematura scomparsa di Candida e del suo figlioletto".

Ancora, "Ho appena appreso la terribile notizia.. la tua vita e quella di tuo figlio spezzata in un momento che doveva essere pieno di gioia... Non ci sono parole per descrivere il dolore che sento anche dopo tutto quello che e' successo in passato.. in fin dei conti devo anche ringraziarti per la tua presenza nella mia vita.. Spero che il cielo possa accogliere te e il tuo bambino permettendoti di vegliare su tua figlia e tuo marito per tutto il loro cammino... Riposa in pace Candida Giammona".



Musumeci firma l'ordinanza, la Sicilia torna in zona arancione: novità per scuole e medici di famiglia

News Successiva Coronavirus, continua il calo dei positivi in provincia di Caltanissetta. Diminuiscono anche i ricoveri. Due i decessi

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare