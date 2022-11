Cronaca 156

Tragedia a Palermo, bimbo di un anno si sente male mentre dorme e muore

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo che si trovava in casa con la mamma avrebbe accusato problemi respiratori mentre dormiva

Redazione

Tragedia a Palermo: un bambino di un anno è morto ieri mattina. Inutile l’arrivo al pronto soccorso di villa Sofia, dove i medici non hanno potuto fare altro che accertare il decesso. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo che si trovava in casa con la mamma avrebbe accusato problemi respiratori mentre dormiva. I genitori avrebbero chiamato il 118 ma dopo poco avrebbero deciso di revocare la chiamata e da via del Bersagliere, dove abitano, si sarebbero diretti autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale villa Sofia.

Purtroppo, però, per il piccolo non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno allertato i carabinieri che hanno aperto un’indagine. Adesso occorrerà accertare le cause del decesso. I militari si sono poi recati in via Del Bersagliere, dove abita la famiglia, per acquisire elementi sui fatti avvenuti in casa. La salma del piccolo è stata portata nella camera mortuaria in attesa che la Procura decida se disporre l’autopsia presso l’Istituto di medicina legale del Policlinico.



