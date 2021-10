Cronaca 265

Tragedia a Niscemi, precipita con il deltaplano: muore un pensionato di 76 anni

Si tratta di Cristoforo D'Amico, noto in paese per la sua incontenibile passione per il volo libero

Redazione

19 Ottobre 2021 12:58

Tragedia del volo libero a Niscemi. Cristoforo D’Amico, il primo dei deltaplanisti locali e uno dei primi in Sicilia, è morto domenica pomeriggio in un incidente mentre sorvolava il territorio comunale. Cristoforo D’Amico, 76 anni, noto in paese per la sua incontenibile passione per il volo libero e per le sue ardimentose imprese, da alcuni anni aveva abbandonato questo sport, per dedicarsi nella terza età dove si era già inoltrato a un altro hobby, la cura per i cani, soprattutto per quelli abbandonati e randagi, che accoglieva e accudiva con amore in un suo fondo rustico. Ma ultimamente era stato preso dalla nostalgia del volo. «Quando mi libro nel cielo – diceva – mi sento veramente libero come un uccello».(Salvatore Federico, Gds.it) (Foto archivio)



