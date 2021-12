Cronaca 311

Tragedia a Nicosia, muore bimbo di 19 mesi: si indaga sulle cause del decesso

Una fine inspiegabile, tanto che la procura di Enna ha aperto un fascicolo e ha disposto l'autopsia sul corpo del piccolo

Redazione

Si è sentito male all'improvviso, è stato portato dai genitori prima dal pediatra e poi in ospedale, dove le sue condizioni sono precipitate. Fino alla fine meno attesa, più tragica e tremenda. Un'intera comunità, quella di Nicosia, è sconvolta dalla morte di un bimbo di soli 19 mesi. Una fine inspiegabile, tanto che la procura di Enna ha aperto un fascicolo e ha disposto l'autopsia sul corpo del piccolo.

Il bambino, che si era sentito male ieri mattina, era stato portato dai giovani genitori, in ospedale: sembrava un banale caso di otite, ma la situazione è evoluta verso il peggio nel giro di pochissimo tempo. I rianimatori, presenti all'ospedale "Basilotta", hanno fatto di tutto per salvare il bambino, ma non c'è stato nulla da fare. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Nicosia mentre l' incarico al medico legale Giuseppe Ragazzi che dovrà effettuare l'autopsia, sarà conferito giovedì prossimo.

Anche il sindaco della cittadine dell'Ennese, Luigi Bonelli, ha manifestato tutto il suo dispiacere: "Apprendiamo con dolore la tristissima notizia della morte del bimbo di 19 mesi - scrive su Facebook il primo cittadini -. Alla famiglia vanno le sentite condoglianze di tutta la città. Pensando di interpretare il sentire comune dei cittadini viene annullato l'incontro di auguri fra l'amministrazione comunale e i bambini con le loro famiglie di giorno 23 Dicembre presso l'androne del palazzo municipale. Alla famiglia un affettuoso abbraccio" (Gds.it)



