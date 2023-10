Cronaca 809

Tragedia a Mestre, bus precipita da un cavalcavia sulla linea ferroviaria: ci sono almeno 15 morti

Secondo quanto si apprende il pullman precipitato, che sarebbe alimentato a metano, ha preso fuoco subito dopo l'impatto

Redazione

Era un pullman di linea quello precipitato da un cavalcavia a Mestre sulla linea ferroviaria. Il bus ha fatto un volo di circa 10 metri: L'incidente è avvenuto poco prima delle ore 20 sul cavalcavia della bretella che da Mestre porta verrso Marghera e l'autostrada A4. Nel primo tratto in discesa il pullman, per cause da accertare, ha sfondato il parapetto, è caduto giù finendo tra un magazzino e i binari della stazione di Mestre, incendiandosi. Alcune delle prime vittime recuperate sarebbero morte carbonizzate

La linea ferroviaria tra Mestre e Venezia è stata sospesa a causa dell'incidente. Il pullman ha sfondato la recizione del cavalcavia della Vempa ed è precipitato nel vuoto vicino ai binari. L'Usl 3 di Venezia ha attivato il protocollo delle "grandi emergenze" che prevede la messa a disposizione dio tutti i pronto soccorso degli ospedali, ed il richiamo al lavoro di personale di rinforzo.

Secondo quanto si apprende il pullman precipitato, che sarebbe alimentato a metano, ha preso fuoco subito dopo l'impatto. I vigili del fuoco stanno tentando ancora di spegnere l'incendio. Il bilancio provvisorio dell'incidente che ha coinvolto il pullman precipitato è di almeno 15 morti. Secondo quanto si apprende una decina di corpi sarebbe stati estratti. Ci sarebbero anche una quarantina di feriti



