Cronaca 6413

Tragedia a Mazzarino, ragazza di 23 anni muore per arresto cardiaco

Gli operatori del 118 e i medici del pronto soccorso hanno fatto di tutto per salvarla ma non c'è stato nulla da fare

Redazione

Tragedia ieri sera a Mazzarino dove è morta una ragazza di 23 anni, Fabiana Alessi. La giovane avrebbe accusato un malore ed è morta poco dopo al pronto soccorso, pare per un arresto cardiaco. Inutili i tentativi dei medici di salvarla. Gli operatori del 118, prima di portare la ventitreenne in ospedale hanno praticato il massaggio cardiaco tentando la rianimazione cardiopolmonare. La ragazza però, purtroppo non ce l'ha fatta. E' morta poco dopo in pronto soccorso.



