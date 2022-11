Cronaca 2183

Tragedia a Mazzarino, giovane muore a 36 anni per un arresto cardiaco

Gli operatori del 118 hanno provato a rianimarlo ma purtroppo non c'è stato nulla da fare

Rita Cinardi

Mazzarino sotto shock per la morte di un giovane. Salvatore Cilia, 36 anni, è deceduto questo pomeriggio nella sua abitazione per un arresto cardiaco. Ad avvisare il 118 sono stati i familiari. Quando gli operatori sanitari sono arrivati il giovane era già in arresto. Hanno provato a rianimarlo per diversi minuti ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. "Un ragazzo buono e sempre disponibile - ha scritto sulla sua pagina facebook il giornalista Paolo Bognanni - legatissimo al Signore dell'Olmo ne era Confrate. E per tanti anni unitamente ad altri Confrati si è occupato dell'organizzazione degli eventi di spettacolo della festa, con il "Petalo Giallo". Tantissimi i messaggi di cordoglio per la famiglia del giovane che era voluto bene da tutti i suoi compaesani.



