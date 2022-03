Cronaca 212

Tragedia a Marsala, una novantenne muore per l'esplosione di una bombola: 4 feriti

Lo scoppio sarebbe avvenuto mentre due tecnici stavano provando a riparare il guasto

Un'anziana di 90 anni è morta nell'esplosione di una bombola nella sua casa di Marsala. Si chiamava Maria Costa e abitava in Contrada Amabilina. L'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno. Si indaga ancora sulla dinamica e sulle cause dell'esplosione, ma da una prima analisi la donna sarebbe stata investita da una grossa fiammata uscita dalla bombola di una stufa catalitica che non funzionava bene. Lo scoppio sarebbe avvenuto proprio mentre due tecnici stavano provando a riparare il guasto. Una fuoriuscita improvvisa del gas avrebbe provocato la fiammata, investendo l'anziana e scaraventandola per terra. Sarebbe morta sul colpa. Feriti, invece, i due tecnici impegnati nella riparazione, il figlio e la nipote della vittima che sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Paolo Borsellino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Marsala e i carabinieri che indagano sull'esplosione. L'edificio non avrebbe subito danni.



