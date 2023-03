Cronaca 803

Tragedia a Gela, due persone si tolgono la vita nel giro di poche ore

In entrambi i casi sono intervenute forze dell'ordine e 118 ma purtroppo non c'è stato nulla da fare

Redazione

14 Marzo 2023 09:30 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/tragedia-a-gela-due-persone-si-tolgono-la-vita-nel-giro-di-poche-ore Copia Link Condividi Notizia

Un mediatore finanziario di 51 anni ieri sera si è lanciato dal quarto piano di uno stabile in via Venezia. L'uomo, immediatamente soccorso dal 118 e dalla polizia, è stato condotto all'ospedale Vittorio Emanuele dove è arrivato con un grave politrauma. E' morto in nottata per i traumi riportati. Un'altra donna di 49 anni è deceduta nel pomeriggio verosimilmente dopo aver ingerito numerosi farmaci.



Un mediatore finanziario di 51 anni ieri sera si è lanciato dal quarto piano di uno stabile in via Venezia. L'uomo, immediatamente soccorso dal 118 e dalla polizia, è stato condotto all'ospedale Vittorio Emanuele dove è arrivato con un grave politrauma. E' morto in nottata per i traumi riportati. Un'altra donna di 49 anni è deceduta nel pomeriggio verosimilmente dopo aver ingerito numerosi farmaci.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare