Tragedia a Favara, ragazzino di 12 anni accusa un malore mentre gioca a basket e muore

A quanto pare il 12enne ha accusato un forte e improvviso dolore alla testa e si è accasciato sul pavimento della palestra

Redazione

Tragedia a Favara dove, intorno alle 20.30 di ieri sera, un ragazzo di 12 anni è morto mentre giocava a pallacanestro in una palestra di una scuola. A riportare la notizia il giornalista Michele Sardo su Gds.it. La tragedia si è consumata all'interno dell'istituto Guarino, dove il giovanissimo si è sentito male mentre si allenava con i compagni. A quanto pare il 12enne ha accusato un forte e improvviso dolore alla testa e si è accasciato sul pavimento della palestra. Sul posto si è recata un'ambulanza del 118 che ha tentato una disperata corsa verso l'ospedale. Ma non c'è stato nulla da fare.

Il ragazzo è andato in arresto cardiocircolatorio prima di raggiungere il pronto soccorso. Adesso si trova presso l'obitorio dell'ospedale San Giovanni Di Dio di Agrigento a disposizione del magistrato che esaminerà la salma prima di riconsegnarla ai genitori. Il sindaco di Favara Antonio Palumbo, appresa la notizia, ha annunciato il lutto cittadino nel giorno del funerale. “A nome dell’amministrazione e della collettività che rappresento, manifesto la mia vicinanza istituzionale e personale alla famiglia del 12enne morto, forse per un malore improvviso, mentre giocava a basket nella palestra della scuola Guarino. Un fatto terribile, un dolore immenso che spezza le parole in gola”.



