Cronaca 424

Tragedia a Casteltermini, imprenditore agricolo colpito e ucciso da un fulmine

L’uomo, sposato e padre di due figli, è stato trovato in terra, ieri pomeriggio

Redazione

Un imprenditore agricolo di 44 anni, Stefano Spoto, è morto colpito da un fulmine mentre controllava il suo gregge a Casteltermini. L’uomo, sposato e padre di due figli, è stato trovato in terra, ieri pomeriggio, accanto all’ombrello e al suo cellulare da un agricoltore che passava a bordo di un trattore.L’uomo ha dato l’allarme al 118 ma il medico dell’ambulanza non ha potuto far niente se non accertare il decesso per folgorazione.



