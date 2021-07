Cronaca 431

Tragedia a Capri, minibus precipita su un lido: morto l'autista e 20 feriti, alcuni gravi

A bordo c'era una comitiva di turisti romani e il mezzo era più affollato del solito, con una decina di passeggeri

Redazione

22 Luglio 2021 15:43

Tragico incidente stradale a Capri: un minibus di linea è precipitato a Marina Grandi, nei pressi del lido 'Le Ondine'. L’autista è morto e ci sono 19 feriti, di cui 3 o 4 gravi. Alcuni di questi sono stati trasferiti in elicottero all’ospedale del Mare di Napoli. Il pulmino dell’Atc adibito al trasporto pubblico, dopo aver sfondato le barriere, è volato giù dalla strada per cinque-sei metri sul litorale ed è finito in un canale a ridosso della tettoia di uno stabilimento. Secondo le prime informazioni forse per la velocità e per la curva a gomito presente in quel tratto, l’autista avrebbe perso il controllo. A bordo c'era una comitiva di turisti romani e il mezzo era più affollato del solito, con una decina di passeggeri, anche per un guasto che si era verificato in mattinata alla funicolare. Un bambino con fratture multiple è stato trasferito con l’elisoccorso al «Santobono». Intanto l’elicottero della Polizia di Stato è impegnato nel trasporto di sacche di sangue da Napoli a Capri.Sul posto insieme ai soccorsi del 118 sono giunti carabinieri e vigili del fuoco per i rilievi volti a chiarire la dinamica dell’incidente.(Gds.it)



