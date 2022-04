Cronaca 16643

Tragedia a Caltanissetta, giovane di 20 anni decide di farla finita

Il giovane è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Inutili i soccorsi

Un ragazzo di 20 anni questa mattina è stato trovato morto a Caltanissetta. Il giovane era nella sua abitazione di via Pio La Torre. Il ventenne (D.I. le sue iniziali) ha deciso di farla finita impiccandosi. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Non si conoscono i motivi del suo insano gesto.



