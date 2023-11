Cronaca 1457

Traffico di droga tra il Vallone e l'Agrigentino: 11 anni di carcere al nisseno Maniscalco, ecco le altre condanne

Sono dieci in tutto gli imputati condannati in primo grado. La pena più severe per Antonio Maniscalco

Redazione

(Vincenzo Falci, Giornale di Sicilia) Trafficanti di droga. Questo sarebbero stati per la giustizia. È la sintesi della sentenza di primo grado a carico di dieci imputati tutti condannati con il rito abbreviato per una movimentazione di droga lungo l’asse tra l’area del Vallone e l’Agrigentino, scoperta dai carabinieri. Territori a cavallo, in questo caso accomunati da affari sporchi. La condanna più severa, con 11 anni, 6 mesi e 20 giorni è stata inflitta cinquantenne nisseno Antonio Maniscalco a fronte di una richiesta a sedici anni.

Segue, con 11 anni e 6 mesi di carcere, il catanese Gino Gueli – pure per lui ne erano stati chiesti sedici – e, ancora, 10 anni e 8 mesi al quarantaseienne di Mussomeli, Federico Lo Manto contro i dodici sollecitati, il sessantenne di Favara, Luca Calogero Lauricella con 6 anni e ne rischiava dodici, il quarantottenne di Sutera, Calogero Giuseppe Malta con 5 anni, 9 mesi e 10 giorni e sul quale pendeva una proposta di dieci anni, il quarantaquattrenne di Misterbianco, Filippo Fabrizio Aiello con 4 anni, 10 mesi e 20 giorni per il quale sono stati chiesti dieci anni, la trentatreenne di Mussomeli, Antonella Alotta 4 anni e un mese invece di dieci, il quarantaduenne di Favara, Antonio Puma 2 anni, 4 mesi e 4 mila euro di multa contro quattro anni e 48 mila euro, il trentunenne di Casteltermini, Calogero Grimaldi con 2 anni, un mese, 10 giorni e 2667 euro di multa piuttosto che cinque anni e 3 mila euro e, chiude il quadro, il quarantasettenne di Casteltermini, Francesco Di Bernardo con 2 anni e 2 mila euro di multa anziché quattro anni, otto mesi e 22 mila euro. Questo il verdetto messo dal gip Santi Bologna, al netto dello sconto di un terzo sulla pena per tutti e dieci (assistiti dagli avvocati Danilo Tipo, Giuseppe Barba, Salvatore Baiamonte, Sergio Iacona, Maria Francesca Assennato, Pietro Sorce, Gesua Nugara, Antonello D’Acquisto, Massimo Scozzari e Francesco Marchese).

Erano accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e singoli episodi spaccio di cocaina, marijuana e hashish tra fine 2019 e inizio 2020.



