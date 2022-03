Attualita 199

Trading online: cresce l'attenzione degli italiani per le crypto

Le piattaforme di negoziazione registrano numeri da record in termini di nuove iscrizioni e di operazioni concluse

Redazione

Il trading online negli ultimi tre anni ha riconquistato l'attenzione degli italiani: le piattaforme di negoziazione registrano numeri da record in termini di nuove iscrizioni e di operazioni concluse quotidianamente. L'esplosione delle criptovalute va assolutamente inserita ai primissimi posti dell'elenco dei fattori che hanno portato a questa nuova passione per i mercati finanziari e gli investimenti online.

I numeri non mentono: la percentuale delle persone che si dicono pronte ad investire o ad aumentare le loro posizioni in criptovalute continua a crescere; l'introduzione del registro degli operatori prevista dal recente decreto del Ministero dell'Economia non ha frenato questo fenomeno, anzi. Il mondo crypto è in continua evoluzione e tra i tanti progetti che ne fanno parte ci sono sempre interessanti opportunità per chi vuole investire in ottica di lungo periodo, ma anche per chi vuole speculare sulle oscillazioni dei prezzi.

Sempre più italiani intendono investire nel mondo crypto

Accedere ai mercati finanziari ed investire direttamente da casa o tramite smartphone è ormai un'operazione facilissima ed alla portata di tutti. Le piattaforme di trading online rappresentano una porta spalancata verso il mondo degli investimenti. Ovviamente solo chi ha un'adeguata preparazione e adotta un approccio il più professionale possibile riesce ad ottenere dei risultati. Questo vale anche per quanto riguarda gli investimenti in criptovalute.

Chi è interessato ad acquistare crypto online ha due opzioni a disposizione. La prima è rappresentata dall'acquisto diretto, che si può fare tramite le piattaforme degli exchange o dei broker ibridi che danno accesso diretto al mercato criptovalutario. La seconda invece è rappresentata dal trading online: in questo caso non si acquistano direttamente le monete digitali, ma si negoziano degli strumenti finanziari derivati che le hanno come sottostanti.

Come comprare le monete digitali

Solitamente l'acquisto diretto è consigliato a chi vuole fare investimenti di medio o lungo periodo. Gli exchange permettono di scegliere tra diverse monete digitali che una volta acquistate possono essere conservate in un portafoglio digitale esterno; va detto che non sono sottoposti ad una vera e propria regolamentazione e che le operazioni di scambio tra valuta corrente e valuta digitale possono essere complesse sia dal punto di vista pratico che dal punto di vista fiscale.

Chiaramente quando si dice che gli exchange non sono ancora regolamentati non si vuole affermare che siano tutti da evitare. Ci sono dei soggetti che nel corso del tempo si sono mostrati affidabili, conquistandosi un'ottima reputazione: tra questi è possibile menzionare Crypto.com, Kraken e Coinbase. Ci sono poi i broker di trading che consentono anche di acquistare direttamente le criptovalute: eToro permette di farlo, e mette a disposizione anche un servizio di eWallet.

Le piattaforme di trading online per investire su Bitcoin & C.

I broker di trading online con le loro piattaforme di negoziazione permettono di operare sui vari mercati finanziari tramite strumenti derivati come i CFD. Non permettono quindi di comprare direttamente l'asset in questione, ma consentono di speculare sulle loro variazioni di prezzo, sia al rialzo che al ribasso. In Italia ci sono tanti broker attivi: è importantissimo affidarsi solo a soggetti regolamentati da un'autorità europea ed autorizzati dalla Consob.

Tra i migliori intermediari che permettono di fare trading online sulle criptovalute, oltre al già citato eToro, è possibile menzionare Capital.com e FPmarkets. La scelta della piattaforma deve essere presa in base a diversi fattori: si devono considerare i costi applicati dal broker, la qualità ed i servizi della piattaforma stessa, i metodi di pagamento accettati, il numero di mercati a cui si ha accesso e degli asset negoziabili. I broker, così come i migliori exchange, permettono di operare anche in mobilità tramite le loro applicazioni ufficiali.



© Riproduzione riservata

