Tornano le Giornate FAI di Primavera, appuntamenti a Caltanissetta e Gela all'insegna della promozione del territorio

A Caltanissetta ci sarà l'eccezionale apertura della Masseria Santa Barbara e dei suoi giardini

Redazione

Due giornate dedicate alla conoscenza e valorizzazione delle bellezze del territorio tra cultura, ambiente e socialità. Nel trentennale delle Giornate FAI di Primavera, la Delegazione di Caltanissetta guidata dalla prof. Giulia Carciotto propone due diverse iniziative sia nel capoluogo che a Gela. A Caltanissetta ci sarà l'eccezionale apertura della Masseria Santa Barbara e dei suoi giardini: si partirà dal giardino all'italiana a forma quadrata dove i visitatori potranno conoscere la storia del fondo e degli edifici, di recente oggetto di restauro, che si potranno ammirare attraverso un turchetto, un passaggio caratterizzato da archi. Attraversato il giardino all'italiana, si arriverà al giardino botanico "Brassica tineoi" dedicato ad una pianta della flora nissena, la Brassica tineoi, dove sono custodite più di 300 specie. Passando tra ulivi secolari e monumentali, il percorso giungerà al campo delle erbe aromatiche: protagoniste visive e olfattive dell'ultima tappa della visita, in cui i partecipanti riceveranno un omaggio delle essenze coltivate per un gioco sensoriale.

Altra iniziativa in programma “Passeggiando a Gela. Gli alberi, l’orto, la città”: dalla scoperta della Chiesa del Carmine fino al polmone verde della Villa Comunale. Nell’ottica di valorizzare un’area cittadina dalle grandi potenzialità ambientali, posta a cerniera tra il centro storico federiciano e il mare, il percorso si concluderà con la spiegazione di un nascente progetto di rigenerazione urbana dell’Orto Pasqualello che prevede il recupero di un anfiteatro, la creazione di percorsi pedonali e ciclabili, la ricostituzione della biodiversità e della salvaguardia delle specie arboree del luogo, nonché la creazione di terrazzamenti volti alla coltivazione di orti privati con fontane e giochi d’acqua. Per entrambe le iniziative è consigliata la prenotazione (tramite il sito www.fondoambiente.it) così come il super green pass.

I turni: Caltanissetta: “I Giardini e la Masseria Santa Barbara”: 9.30-11; 10.30-12; 11.30-13; 15-16.30; 16-17.30. Durata percorso: 90 minuti. Si consigliano scarpe comode. Indirizzo: via del Minatore 94. Visite guidate a cura degli studenti Apprendisti Ciceroni dell’I.P.S.I.A. Galileo Galilei di Caltanissetta. Gela: “Passeggiando a Gela. Gli alberi, l’orto, la città”: 9-10.30; 10-11.30; 11-12.30; 12 -13.30; 15-16.30; 16-17.30; 17.18.30. Durata percorso: 90 minuti. Partenza dalla Chiesa del Carmine (presso piazza Roma) e conclusione in Villa comunale. Visite guidate a cura degli studenti Apprendisti Ciceroni dell’I.I.S Eschilo, dell’I.I.S Luigi Sturzo, dell’I.I.S.S. Ettore Majorana di Gela.

La Lectio: Domenica 27 marzo alle 11 presso la Villa comunale, la prof.ssa Caterina Ingoglia – docente di Metodologia della ricerca archeologica all’università di Messina e componente del Cts del Parco archeologico di Gela – terrà una Lectio, di circa 30 minuti, sul ruolo dell'Orto Pasqualello durante l'età greca e sui reperti che i pochi scavi ivi condotti (tra cui le tombe scoperte dagli archeologi Orsi e Orlandini nell'area dell'attuale Villa comunale) hanno restituito. L’iniziativa è a numero e chiuso e su prenotazione, sempre tramite il sito www.fondoambiente.it e anche in questo caso sarà obbligatorio il super green pass. Per info: altanissetta@delegazionefai.fondoambiente.it. Segretaria di Delegazione Francesca Tona: 3392410205



