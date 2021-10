Attualita 211

Torna l'ora solare, lancette dell'orologio indietro di un'ora tra il 30 e il 31 ottobre

Alle 3 in punto scatterà il passaggio dall'ora legale a quella solare. Si dormirà un'ora in più, visto che le lancette verranno spostate indietro di 60 minuti,

Redazione

02 Ottobre 2021 17:26

Conclusa l'estate la domanda ricorrente è: quando tornerà l'ora solare? Le giornate sono già più corte e a breve ci toccherà anche spostare le lancette o assistere al cambio automatico dell'orario: lo faremo nella notte fra sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021. Alle 3 in punto scatterà il passaggio dall'ora legale a quella solare. Si dormirà un'ora in più, visto che le lancette verranno spostate indietro di 60 minuti, ma il sole tramonterà prima, preludio all'arrivo dei mesi più freddi. Nella notte tra il 30 e il 31 ottobre le lancette andranno spostate indietro di un'ora. Si tratta di un appuntamento fisso, ogni anno, anche se la data è variabile.

Il cambio dell'ora avviene sempre la notte per evitare disagi nell'organizzazione quotidiana, si pensi ai trasporti, e nasce con l'obiettivo di favorire il risparmio energetico. Ma porta dietro anche i classici dibattiti sulle conseguenze sull'organismo, tanto che in alcune persone può provocare fatica, stress e malesseri vari. Gli studi sull'argomento non mancano, ma è chiaro che alcuni, seppur in misura lieve, ne risentano per tutto il giorno, a volte anche fino al giorno successivo con effetti persino sull'umore.(Gds.it)



