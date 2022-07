Eventi 163

Torna in Sicilia la festa della birra e dello street food: a fine agosto farà tappa anche a Gela

Come ogni edizione, anche il Summer Tour 2022 di Birrocco sarà all’insegna del gusto e dei sapori tipici

Redazione

30 Luglio 2022

Sarà finalmente festa, ancora una volta. Dopo due anni di pausa per la pandemia, ritorna Birrocco, alla settima edizione con il Summer Tour lungo la fascia costiera del Sud Est sicliano. Saranno tre le prime tappe estive del Food&craft beer festival nato con l’intento di promuovere i birrifici artigianali siciliani, ma anche lo street food dell’Isola. Si partirà con una tre giorni, dal 5 al 7 agosto, a Marina di Modica, a pochi metri dal mare. Si proseguirà successivamente, dal 19 al 21 agosto, nella terrazza del porto turistico di Marina di Ragusa, per concludere un agosto all’insegna della birra dal 26 al 28 presso il lungomare di Gela.

Come ogni edizione, anche il Summer Tour 2022 di Birrocco sarà all’insegna del gusto e dei sapori tipici delle birre artigianali da degustare rigorosamente in allegria e in riva al mare. In programma incontri, confronti, laboratori e serate di divertimento. Ad accompagnare la carovana ci saranno anche alcuni dj siciliani che si alterneranno tra i vari palchi delle diverse location per offrire sempre il massimo del divertimento e dell’intrattenimento. Non mancheranno di certo le birre, dalle più beverine a quelle più particolari, accompagnate da stand dedicati alla proposta gastronomica e alla scoperta del gusto e dei sapori tipici della Sicilia. Inoltre, verrà predisposta un’offerta food per celiaci e intolleranti al glutine. Con il coinvolgimento di esperti del settore, verranno organizzati i Laboratori del Gusto: le 12 birre artigianali verranno proposte ed accoppiate a 12 portate gourmet meticolosamente studiate e preparate da chef del luogo. Gli orari, le varie line-up delle tre location e soprattutto le birre artigianali presenti saranno svelati nei prossimi giorni sui canali social e sul sito www.birrocco.it.



