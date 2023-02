Cronaca 230

Torna il freddo in Sicilia, da lunedì nuove possibili nevicate a Piano Battaglia e sui Nebrodi

Nella serata di oggi è già probabile una recrudescenza dei fenomeni, con qualche precipitazione più intensa

Redazione

(Fonte wheatersicily.it) La fase sciroccale che ci ha interessato in questi ultimi due giorni, portando temperature massime fino ad oltre +25°C lungo il settore tirrenico settentrionale, associata a forti venti, sta per volgere al termine. In queste ore nonostante un cambio di circolazione già in atto sui settori centro-occidentali tirrenici, ritroviamo però ancora cieli nuvolosi sulla nostra regione. Nella serata di oggi è già probabile una recrudescenza dei fenomeni, con qualche precipitazione più intensa che dovrebbe coinvolgere le zone centro-occidentali tra agrigentino e basso trapanese, ed il settore settentrionale tirrenico del palermitano e del messinese più occidentale, con qualche fenomeno atteso anche lungo l’area dello Stretto di Messina, dell’alto Ionio e dell’Etneo.

Altre precipitazioni localmente intense saranno possibili nel basso nisseno, in graduale risalita entro notte verso ennese ed interno catanese. Le temperature subìranno un netto calo nelle prossime ore, ed entro il pomeriggio/sera dovrebbero tornare nuovamente sottomedia stagionale del periodo. Lo zero termico tra la tarda serata di oggi e la notte di lunedì 27 febbraio 2023, dovrebbe attestarsi intorno i 1600m sul Nord della Sicilia, e quindi viste le precipitazioni attese dovrebbe tornare a nevicare sulle Madonie (probabilmente anche a Piano Battaglia), Nebrodi ed Etneo settentrionale intorno i 1400/1500m di altitudine. I venti continueranno a soffiare in modo intenso ma dai quadranti occidentali. Mari molto mossi i bacini occidentali ed il Tirreno, poco mosso lo Ionio. Martedì 27 febbraio la giornata sarà caratterizzata da condizioni di maltempo su Sardegna, Sicilia e poi anche su Campania e Calabria tirrenica.



