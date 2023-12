Torna il caro-voli in Sicilia: per le feste i biglietti superano anche le 500 euro

Torna il caro-voli in Sicilia: per le feste i biglietti superano anche le 500 euro

Il più caro è il volo Bologna-Palemro del 7 gennaio che arriva a costare 521 euro

Tornare a casa in Sicilia e Sardegna o andarci da turisti sarà un salasso nel prossimo periodo festivo. Assoutenti ha monitorato l'andamento dei prezzi dai quali infatti emerge che i biglietti andata e ritorno hanno ampiamente superato i 500 euro. Un classe economy, partenza 23 dicembre 2023, ritorno 7 gennaio 2024 Bologna-Palermo costa 521 euro.

Da Torino a Catania, nelle stesse date, servono almeno 446 euro, 441 euro da Pisa a a Catania, 439 euro da Verona a Palermo. Sopra quota 400 euro anche il volo Genova-Catania (da 404 euro a persona). Prezzi che ovviamente non considerano i costi aggiuntivi per il bagaglio a mano o la scelta del posto a sedere, balzelli che fanno salire ulteriormente il costo di un volo. "Spostarsi in Italia durante le festività è sempre più un salasso che svuota le tasche dei cittadini. - spiega il presidente Furio Truzzi - Una emergenza che si ripresenta ogni anno e che sembra senza soluzione". (ANSA)



