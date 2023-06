Attualita 378

Torna Caltafiabetta, lungo la scalinata Silvio Pellico la magia delle fiabe: tra gli ospiti il comico Carlo Amleto Giammusso

A premiare gli studenti la giura composta da Noemi Ballacchino, Rita Cinardi, Fiorella Falci, Giuseppe Petrotto e Giulio Scarantino

Redazione

07 Giugno 2023 22:06 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/torna-caltafiabetta-lungo-la-scalinata-silvio-pellico-la-magia-delle-fiabe-tra-gli-ospiti-il-comico-carlo-amleto-giammusso Copia Link Condividi Notizia

Appuntamento con il mondo delle fiabe giovedì 8 giugno lungo la scalinata Silvio Pellico. Legambiente, in collaborazione con il Comune di Caltanissetta e con "Caltanissetta Città che legge - patto per la lettura" ha organizzato l'evento "Caltafiabetta". Nel pomeriggio, a partire dalle 18 saranno messe in scena favole e fiabe inedite, realizzate dagli studenti di alcune scuole della città (classi quarte e quinte della scuola primaria e classi prime della scuola secondaria di primo grado), che hanno partecipato all'evento "Caltafiabetta scalinate da favola". A premiare gli studenti una giuria presieduta dal pediatra Giuseppe Petrotto e composta dalle giornaliste Rita Cinardi e Fiorella Falci, l'editore della casa editrice Eskimo, Giulio Scarantino, e l'insegnante d'arte e arteterapeuta Noemi Ballacchino.

Nel corso della serata si esibiranno il cantastorie Giacomo Sferlazzo, il comico Carlo Amleto Giammusso e la violoncellista Arianna Ciancimino. Inoltre professionisti e personaggi pubblici della città narreranno favole e fiabe antiche e moderne. Sarà anche conferita la cittadinanza onoraria di Caltafiabetta a un personaggio noto in città. Consiglio utile per tutti: portarsi da casa un piccolo cuscino per sedersi sulla scalinata.



Appuntamento con il mondo delle fiabe giovedì 8 giugno lungo la scalinata Silvio Pellico. Legambiente, in collaborazione con il Comune di Caltanissetta e con "Caltanissetta Città che legge - patto per la lettura" ha organizzato l'evento "Caltafiabetta". Nel pomeriggio, a partire dalle 18 saranno messe in scena favole e fiabe inedite, realizzate dagli studenti di alcune scuole della città (classi quarte e quinte della scuola primaria e classi prime della scuola secondaria di primo grado), che hanno partecipato all'evento "Caltafiabetta scalinate da favola". A premiare gli studenti una giuria presieduta dal pediatra Giuseppe Petrotto e composta dalle giornaliste Rita Cinardi e Fiorella Falci, l'editore della casa editrice Eskimo, Giulio Scarantino, e l'insegnante d'arte e arteterapeuta Noemi Ballacchino. Nel corso della serata si esibiranno il cantastorie Giacomo Sferlazzo, il comico Carlo Amleto Giammusso e la violoncellista Arianna Ciancimino. Inoltre professionisti e personaggi pubblici della città narreranno favole e fiabe antiche e moderne. Sarà anche conferita la cittadinanza onoraria di Caltafiabetta a un personaggio noto in città. Consiglio utile per tutti: portarsi da casa un piccolo cuscino per sedersi sulla scalinata.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare