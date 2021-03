Eventi 107

Torna a Gela il prestigioso premio letterario "Terra d'Agavi": elaborati entro il 15 aprile

La giuria sarà presieduta dalla scrittrice Silvana Grasso. Il premio è organizzato dal Rotary Club

Redazione

23 Marzo 2021 20:21

Il Rotary club Gela presieduto da Graziano Morso lancia la 38esima edizione del premio letterario nazionale “Terra d’agavi”. Quattro le sezioni in cui è articolata l’iniziativa, seguendo le quali sarà possibile concorrere. Sezione A, poesia: silloge in lingua siciliana, edita in volume dall’anno 2018 alla scadenza del premio; sezione A1: silloge in lingua italiana, edita in volume dall’anno 2018 alla scadenza del premio; sezione B: miglior autore under 35 per testo di canzone inedita, in lingua italiana, incisa dall’anno 2018 alla scadenza del premio; sezione C: miglior autore under 35 per testo di canzone inedita, in lingua siciliana, incisa dall’anno 2018 alla scadenza del premio. La prestigiosa giuria di questa 38° edizione sarà presieduta dalla scrittrice Silvana Grasso. Ogni concorrente può partecipare per una sola sezione e non è richiesta una quota di partecipazione. Per le sezioni A e A1: i candidati devono inviare in busta chiusa raccomandata 9 copie del volume (non sono ammesse fotocopie). Nello stesso plico si devono accludere i dati anagrafici, l’indirizzo, il recapito telefonico e l’eventuale curriculum. Per le sezioni B e C: I partecipanti devono inviare in busta chiusa raccomandata 9 copie del CD della canzone con testo inedito. Nello stesso plico si devono accludere i dati anagrafici, l’indirizzo, il recapito telefonico, l’eventuale curriculum. I lavori devono pervenire entro e non oltre giorno 15 aprile 2021 presso il seguente indirizzo: Rotary Club Gela – c/o Gela Poste via Palazzi, 30 – 93012 Gela. La cerimonia di premiazione è prevista il prossimo 19 giugno alle 18.30 al Club Nautico di Gela.



