Torna a Caltanissetta la mostra d'arte contemporanea "Bridges 2-Round Trip", domani l'inaugurazione

Quest’anno, la seconda edizione della mostra d’arte, sarà proposta in modalità virtuale

14 Maggio 2021 21:11

Domani, sabato 15 maggio, sarà inaugurata la mostra “Bridges 2 – Round Trip”, ideata dall’Associazione AGeRICa, con il patrocinio del Comune di Caltanissetta e la collaborazione dell’Associazione Creative Spaces, per celebrare il 56° anniversario del Gemellaggio Caltanissetta-Rochester. La prima edizione della mostra, “Bridges - Attraversamenti trasversali”, ebbe luogo nel 2017 presso la prestigiosa Galleria dello storico Palazzo Moncada e venne inaugurata in presenza della delegazione di Rochester, in visita a Caltanissetta per le celebrazioni del 50° Anniversario del Gemellaggio.

Quest’anno, la seconda edizione della mostra d’arte contemporanea, proponendo un nuovo attraversamento trasversale Italia–America, sarà proposta in modalità virtuale e pubblicata in rete sul sito www.creativespaces.it/museo/covi3d-gallery, dove rimarrà visitabile fino al 27 Giugno 2021. La cerimonia di inaugurazione si svolgerà sabato 15 Maggio, alle ore 18:00 (ora italiana), ore 12:00 (ora di Rochester). Sarà predisposto un collegamento in streaming sui canali Facebook e YouTube dell’Associazione Creative Spaces, per un saluto delle Autorità e delle Associazioni delle città gemelle coinvolte nel progetto e per la presentazione della mostra, da parte dell’Associazione AGeRICa e dell’Associazione Creative Spaces.

Stessa modalità di collegamento sarà predisposta il 6 Giugno, alle ore 18:00 (ora italiana), ore 12:00 (ora di Rochester), per l’inaugurazione della seconda parte della mostra e il 27 Giugno, sempre alla stessa ora, per la cerimonia conclusiva. E’ possibile assistere in diretta a questo evento, collegandosi al seguente link: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=292098552613297&id=1790399894534667. Ne dà notizia Leyla Montagnino, Presidente Associazione AGeRICa



