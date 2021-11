Eventi 160

Torna a Caltanissetta la festa dell'albero: appuntamento da domani al 27 novembre

L'iniziativa rientra nell'ambito del Life Terra, un progetto europeo di cui Legambiente è partner

Redazione

Tra il 21 e il 27 novembre 2021 torna anche a Caltanissetta l’iniziativa della Festa dell'Albero, che a livello nazionale si svolge tra il 19 e il 21 novembre 2021 nell’ambito del Life Terra, un progetto europeo di cui Legambiente è partner, e che si prefigge l’obiettivo di piantumare 500 milioni di alberi nei prossimi 5 anni (di cui 9 milioni in Italia). Anche quest’anno cercheremo di coinvolgere ed educare al meglio i cittadini sull'importanza del verde, della bellezza, del valore della biodiversità e dei corretti stili di vita. Insieme ai giovani e giovanissimi studenti delle nostre scuole daremo un piccolo contributo, anche ideale e valoriale, mettendo a dimora degli alberi per abbellire alcuni spazi urbani e riqualificare aree degradate.

Gli alberi saranno messi a dimora, con la collaborazione del Comune di Caltanissetta e dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, in aiuole rimaste vuote e in aree da rimboschire. Si vogliono piantumare non solo piccole essenze forestali (come lecci, roverelle, carrubi e cipressi, etc.), ma anche alberi per arredo verde urbano (di 2-3 metri, come Aranci amari, Tigli, Platani, Cedri, Magnolie, Olmi, etc.). Per l’occasione: PIANTUMEREMO ALBERI (donati da Legambiente Caltanissetta e dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste) nelle pertinenze degli Istituti Comprensivi della Città (che ne faranno richiesta) e in aiuole pubbliche. FAREMO BANCHETTI PER DONARE a chi interessato ALBERELLI da adottare e mettere a dimora nelle proprie pertinenze: o Domenica 21 novembre, tra le ore 10 e le ore 12, presso il Parco Dubini o Domenica 5 dicembre, tra le ore 10 e le ore 12, presso l’Hotel Mazzone REALIZZEREMO, domenica 5 dicembre, tra le ore 10 e le ore 12, UNA VISITA GUIDATA, con il Naturalista Amedeo Falci e l’Esperto degli aspetti storico-architettonici Mario Cassetti, all’interno del PARCO/GIARDINO dell’HOTEL MAZZONE.



