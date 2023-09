Cronaca 213

Torino, trovato anziano morto e con la testa fracassata: carabinieri fermano il vicino

Il delitto di Mazzoleni è stato scoperto questa mattina, a scoprire il corpo del pensionato di 71 anni la compagna

Redazione

30 Settembre 2023 15:43 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/torino-trovato-anziano-morto-e-con-la-testa-fracassata-carabinieri-fermano-il-vicino Copia Link Condividi Notizia

Omicidio in una casa di una borgata di bassa montagna a Giaveno (Torino). Un uomo di circa 70 anni è stato trovato morto con fratture alla testa. Il corpo è stato scoperto al suo rientro a casa dalla compagna della vittima; la casa era a soqquadro. Indagano i carabinieri della stazione di Giaveno e della compagnia di Rivoli (Torino). Ci sarebbe un sospettato, un vicino di casa con il quale il settantenne avrebbe avuto alcune liti. L’omicidio è avvenuto vicino alla località Maddalena di Giaveno. Per l’omicidio di Emilio Mazzoleni, 71 anni, scoperto questa mattina in una frazione di Giaveno (Torino), i carabinieri hanno arrestato uno dei vicini casa, un uomo di 36 anni. La vittima sarebbe stata uccisa a bastonate. (ANSA).



Omicidio in una casa di una borgata di bassa montagna a Giaveno (Torino). Un uomo di circa 70 anni è stato trovato morto con fratture alla testa. Il corpo è stato scoperto al suo rientro a casa dalla compagna della vittima; la casa era a soqquadro. Indagano i carabinieri della stazione di Giaveno e della compagnia di Rivoli (Torino). Ci sarebbe un sospettato, un vicino di casa con il quale il settantenne avrebbe avuto alcune liti. L'omicidio è avvenuto vicino alla località Maddalena di Giaveno. Per l'omicidio di Emilio Mazzoleni, 71 anni, scoperto questa mattina in una frazione di Giaveno (Torino), i carabinieri hanno arrestato uno dei vicini casa, un uomo di 36 anni. La vittima sarebbe stata uccisa a bastonate. (ANSA).

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare