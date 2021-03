Attualita 475

Topi nei pressi della Casa Circondariale di Caltanissetta: tutta colpa di una voragine

La segnalazione è stata inviata alla nostra redazione da alcuni abitanti che risiedono tre le vie Lombardo Radice e Federico De Roberto

Redazione

13 Marzo 2021 15:57

Gli abitanti che risiedono nella zona limitrofa alla Casa Circondariale, tra via Lombardo Radice e via Federico De Roberto lamentano la mancanza di pulizia e la presenza di animali, come topi e insetti.

"Abbiamo ripetutamente segnalato - scrivono i residenti in una lettera alla nostra redazione - la presenza di ratti a causa di una voragine sovrastante la condotta fognaria, ma nessun ente tra quelli interessati, Sicilacque/Caltaqua, comune di Caltanissetta e Iacp ha potuto provvedere alla soluzione, rimbalzando la competenza l'un l'altro (nel migliore dei casi) fino ad imputarla (la competenza e... la colpa) ai cittadini lì residenti". Gli abitanti chiedono interventi urgenti.



