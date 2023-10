Topi in ospedale nel reparto di Rianimazione: disposta la chiusura a Vittoria

La presenza di topi è stata accertata nell’ala vecchia, al secondo piano dell’ospedale

In seguito al ritrovamento di alcuni ratti nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Guzzardi di Vittoria, nel Ragusano, la direzione sanitaria ha disposto la chiusura del reparto e i pazienti presenti nel nosocomio sono stati trasferiti in altri reparti. La presenza di topi è stata accertata nell’ala vecchia, al secondo piano dell’ospedale. La direzione dell’ospedale ha già provveduto a predisporre un servizio di derattizzazione, disinfestazione e bonifica, che richiederà qualche giorno di lavoro per la ditta incaricata.



