Attualita 713

Toglie il reggiseno davanti agli agenti di polizia e lo usa come guinzaglio per il cane. Così una turista veneziana evita la multa

È accaduto a Tramonti di Sopra in provincia di Pordenone durante un controllo

Redazione

Usa il suo reggiseno come guinzaglio del cane. È l'idea che una turista ha avuto quando è stata fermata dai vigili urbani mentre passeggiava a Tramonti di Sopra, in provincia di Pordenone. Come riporta il Gazzettino, la donna, in compagnia di un'amica, aveva con se il suo cane, un quattrozampe di piccola taglia ma sprovvisto di guinzaglio. Di fronte agli agenti ha iniziato a cercare il guinzaglio nella borsa, ma dopo poco si è resa conto di averlo lasciato per terra, vicino all'auto dove avevano acquistato il ticket per il parcheggio.

A quel punto i vigili hanno dato loro due alternative: tornare indietro a prendere il guinzaglio oppure pagare la multa prevista. Tornare indietro avrebbe significato rinunciare alla passegguata e cos' l'idea creativa: la donna si è tolta il reggiseno e l’ha legato alla pettorina del cagnolino.

Ai due uomini della Polizia locale non è rimasto altro che verificare che il reggiseno potesse reggere alle strattonate dell’animale. E così è stato. Le due turiste hanno quindi potuto continuare la loro passeggiata. Questa storia bizzarra però non ha avuto un lieto fine: la donna è riuscita a evitare la multa, ma non mano fortiva di qualcuno che visto il guinzaglio incustodito ha pensato di portarselo via e farlo sparire.



