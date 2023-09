Cronaca 4201

Titolare di una palestra gambizzato a colpi di fucile: trasportato al Sant'Elia di Caltanissetta

L'uomo è stato operato da ortopedici e chirurghi vascolari. Le sue condizioni non sono gravi

Redazione

Un quarantacinquenne di Ribera, titolare di una palestra di arti marziali, è stato gambizzato ieri sera in via Nino Bixio. L'uomo è stato raggiunto da due colpi di fucile da caccia caricato a pallini. E' stato subito soccorso e portato in ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca dove i medici lo hanno sottoposto ad accertamenti. Da qui è stato disposto il trasferimento in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta dove l'uomo è stato operato da ortopedici e chirurghi vascolari. Le sue condizioni non sono gravi.

Come riporta Agrigentonotizie.it, polizia e carabinieri stanno cercando una Ford Fiesta bianca, a bordo della quale si sarebbe allontanato l'uomo, un trentenne, che dovrebbe essere l'autore del ferimento. Al momento, le forze dell'ordine sconoscono il movente del gesto.



