Tiroide, al via campagna di prevenzione: a maggio a Caltanissetta visite gratuite

La Lilt Caltanissetta invita a prenotare per tutto il mese di maggio la visita di prevenzione

Redazione

Dal 25 al 31 maggio ricorre la Settimana Mondiale della Tiroide e la LILT Caltanissetta invita a prenotare per tutto il mese di maggio la visita di prevenzione delle malattie della tiroide. Le campagne di prevenzione oncologica della LILT prevedono la visita specialistica gratuita. Per l’esecuzione dell’indagine strumentale (ecografia) si richiede un contributo spese forfettario di € 30,00. Diagnosticare precocemente i noduli maligni della tiroide significa poterli curare con successo nel maggior numero dei casi.

Il 50 60% della popolazione presenta noduli di piccole dimensioni visibili all'esame ecografico, mentre solo il 5% dei soggetti presenta noduli tiroidei palpabili. I casi di cancro della tiroide sono in aumento e l’adenocarcinoma papillifero, il più frequente, rappresenta circa l’1% di tutte le neoplasie. In Italia nel 2021 si stimano circa 13.200 nuove diagnosi, 3.300 riguardano uomini e 9.900 donne. Ci sono circa 213.000 persone che hanno avuto una diagnosi di tumore della tiroide. Fra le donne giovani con meno di 40 anni è il secondo tumore più diffuso dopo il carcinoma della mammella.



