Tiro a segno, gli atleti di Caltanissetta conquistano a Catania diverse medaglie d'oro

La sezione del tiro a segno nazionale di Caltanissetta, ha ottenuto ottimi risultati a Catania

17 Maggio 2021 12:04

Si è conclusa ieri, presso il poligono di Tiro a segno Nazionale di Catania, la terza gara regionale federale valida per l'ammissione ai Campionati Italiani 2021, la sezione di Caltanissetta espande il suo medagliere con un oro nella specialità Pistola Standard per Marco Salvatore Di Pietra (Uomini Gruppo A), due ori rispettivamente nella P10 e nella Pistola Libera per Santo Meli (Uomini Gruppo A), attualmente tra i primi 10 migliori atleti su scala Nazionale, nei prossimi appuntamenti, tenteranno di scalare la classifica per il titolo di Campione Italiano nelle rispettive specialità. Un oro nella P10 per Giuseppe Chiolo (Uomini Gruppo C), nuovo atleta della sezione, che si posiziona anch'esso tra i primi 10 migliori atleti nella classifica nazionale del Gruppo C.

Due bronzi rispettivamente nella P10 e nella Pistola Libera per Lucio Tomasella (Uomini Gruppo C). Un oro per la specialità Carabina Libera a Terra per Salvatore Rampello (Master Uomini Gruppo Unico). Infine, esordio per l'allieva Ludovica Maria Giglio nella specialità P10 30 colpi che si aggiudica il bronzo. Il programma di gare si concluderà il 18 Luglio con la finale del Campionato Regionale, la sezione di tiro a segno di Caltanissetta punta alle qualifiche per le finali Nazionali del Campionato Italiano.



