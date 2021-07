Sport 149

Tiro a segno, gli atleti di Caltanissetta a Catania conquistano diverse medaglie d'oro

I fuoriclasse del tiro nisseni, Di Pietra e Meli, chiudono il campionato regionale con una sfilza di riconoscimenti

Redazione

19 Luglio 2021 16:18

Con grande orgoglio la sezione di tiro a segno di Caltanissetta, in costante espansione per numero di atleti, porterà due rappresentanti sulle pedane di tiro dei Campionati Italiani alla conquista del titolo di Campione Italiano.

Si è conclusa ieri, presso il poligono di Catania, la quarta ed ultima giornata di gara del Campionato Regionale, a gareggiare atleti provenienti da ogni parte della Sicilia nelle specialità di pistola e carabina.

Marco S. Di Pietra, della sezione di Caltanissetta, si conferma Campione Regionale nella Pistola Standard per il terzo anno consecutivo, piazzandosi in seconda posizione nella classifica nazionale del gruppo A.

Scende in campo anche nella finale della Pistola Sportiva, esordio per l'atleta nisseno che fa registrare alla giuria un superlativo 575 portando a casa l'oro, il titolo di Campione Regionale ed una inaspettata quarta posizione nella classifica nazionale.

Santo Meli, atleta di lungo corso, solito a punteggi che tengono testa ai migliori tiratori italiani di P10 e PL, in forma nell'ultima competizione, conquista due medaglie d'oro e si conferma Campione Regionale nelle specialità P10 e Pistola Libera.

I due atleti di punta della sezione centrano inoltre l'ammissione alle finali Nazionali che si terranno a Milano dal 30 settembre al 3 ottobre. Ottimi risultati anche per Lucio Tomasella, nel gruppo C, che conquista la medaglia d'argento e si conferma vice campione regionale nella P10, seguito dal bronzo di Giuseppe Chiolo nuovo atleta della sezione nissena. Tomasella arricchisce inoltre il medagliere con un bronzo nella Pistola Libera.

La promettente Ludovica Maria Giglio, medaglia di bronzo nella P10 A, conferma con il risultato ottenuto un continuo crescendo nelle performance di gara.

Infine per la Carabina, Salvatore Rampello, master uomini, medaglia d'argento nella specialità CLT.

Durante l'anno, si sono distinti per impegno tutti gli altri atleti della sezione che hanno calcato le pedane dei poligoni siciliani in cui si sono disputate le gare federali, a loro va il ringraziamento del Presidente della sezione Teresa Ippolito: Giuseppe Graziano, Salvatore Albano, Rosario Termini, Gioacchino Termini, Antonio Matraxia, Filippo Congiu.



