Tir in avaria sulla Ss 115, traffico bloccato nei pressi di Licata in entrambe le direzioni

Tir in avaria sulla Ss 115, traffico bloccato nei pressi di Licata in entrambe le direzioni

Il traffico è momentaneamente bloccato sulla strada statale 115 "Sud Occidentale Sicula"

A causa di un veicolo pesante in avaria, traffico momentaneamente bloccato, in entrambe le direzioni, sulla strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, dal km 238,650 al km 238,750 a Licata. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.



