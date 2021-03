Tir con logo Evergreen blocca autostrada in Cina, traffico paralizzato come nel Canale di Suez

Cronaca 146

Il tir dopo un incidente stradale si è messo di traverso bloccando l'autostrada Changchun-Shenzhen

Redazione

29 Marzo 2021 10:47

E' successo in Cina dove un tir con il logo di una società chiamata Evergreen ha provocato un grande ingorgo dopo un incidente su un'autostrada. Nelle immagini apparse sul social network cinese Weibo, si vede un camion intraversato sull'autostrada Changchun-Shenzhen. A seguito dell'incidente il mezzo pesante occupa l'intera carreggiata, bloccando il traffico stradale come la nave portacontainer Ever Given blocca il transito delle navi attraverso il Canale di Suez.

​Nonostante il camion trasportasse un container con la parola Evergreen, omonima della stessa compagnia gestore della nave arenata in Egitto, il mezzo pesante non è in alcun modo correlato al blocco del Canale di Suez. Tuttavia gli utenti dei social non hanno perso tempo a collegare questi due incidenti, provocando un'ondata di commenti che vanno dall'ironia alle teorie del complotto.



