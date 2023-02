Attualita 697

Tim in down: "Problema di interconnessione internazionale". Escluso l'attacco hacker

Il problema avrebbe riguardato principalmente la connessione internet da rete fissa

Redazione

Tim in down: il problema riguarda principalmente la connessione internet da rete fissa. Su Twitter sta impazzando l'hastag #Timdown con cui molti utenti raccontano le loro difficoltà. Un portavoce dell'azienda ha escluso l'attacco hacker anche se sulla rete Tim "è stato rilevato un problema di interconnessione internazionale”. Secondo la Polizia Postale si tratterebbe solo di problemi tecnici che interessano la rete internet fissa e non quella mobile, anche se non mancano segnalazioni relative proprio a malfunzionamenti dei cellulari. Sono in corso le analisi per la risoluzione del problema. Per tali ragioni, Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, preannuncia una class action rivolta a tutti coloro che si sono sentiti lesi da quest’evento al fine del risarcimento dei danni patiti e patendi.



