Tik Tok, arriva il pulsante "Non mi piace": ecco come esprimere il proprio dissenso

TikTok aveva iniziato a testare la nuova funzionalità ad aprile, adesso il lancio globale

TikTok si arricchisce sempre di nuove funzionalità: arriva il tasto "non mi piace" da poter mettere per esprimere il proprio dissenso nei commenti. Rispetto ad altri social, il nuovo tasto non prevede indicazione sul numero di "non mi piace" ricevuti. TikTok aveva iniziato a testare la nuova funzionalità ad aprile, adesso il lancio globale. L'azienda ha motivato la novità in arrivo sui profili di tutti gli utenti ritenendolo "un nuovo modo per ascoltare il feedback direttamente dalla nostra community.

Ciò ci consente di identificare meglio i commenti irrilevanti o inappropriati, per promuovere interazioni autentiche". In pratica, non è pubblicamente visibile e il clic sul pulsante non invierà una notifica ai creatori di contenuti ma servirà principalmente ai moderatori per capire se un commento sta rispettando le linee guida dell'app, come nei casi di incitamento all'odio, spam e trolling. L’introduzione del pulsante "Non mi piace", rappresentato da un pollice verso, lascerà invariati tutti gli strumenti che l’app mette a disposizione per segnalare i contenuti con non rispettano le linee guida. Di fianco ai commenti rimarrà poi il pulsante per il like, rappresentato sempre da un cuore. YouTube offre un pulsante simile per i video e i commenti, ma il conteggio dei non mi piace è rigorosamente privato. A febbraio, anche Twitter ha avviato il test per la freccia che punta in basso, disponibile solo per le risposte, con il totale che resta nascosto agli utenti. Reddit, invece, ha reso pubblici i conteggi totali per voti positivi e negativi. (Gds.it)



