Tigre azzanna domatore del circo Orfei durante lo spettacolo: ferito gravemente al collo e ad una gamba

In ospedale c'è Ivan Orfei, 31 anni. Condotto in codice rosso da un’ambulanza al Pronto soccorso del Vito Fazzi di Lecce si trova ricoverato

Un domatore, Ivan Orfei, di 31 anni, del circo “Amedeo Orfei” da qualche giorno a Surbo in provincia di Lecce, e’ stato aggredito e ferito ieri sera, 29 dicembre 2022, da una tigre durante lo spettacolo. Sarebbe stato azzannato mentre si stava esibendo con le sue tigri al centro del tendone, durante uno spettacolo che ha sempre fatto da anni, ma questa volta qualcosa non è andato per il verso giusto. Condotto in codice rosso da un’ambulanza al Pronto soccorso del Vito Fazzi di Lecce, ha riportato profonde ferite al collo e ad una gamba. Il 31enne, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” è vivo per miracolo ma non è in pericolo di vita. La tigre sarà sottoposta ad analisi veterinarie. Dopo l’incidente lo spettacolo è stato interrotto. Ivan Orfei è figlio della dinastia Orfei, legata da sempre al mondo circense.



