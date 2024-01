Attualita 338

Ti Formi & Lavori, alla Foreip di Caltanissetta in avvio corsi di Qualifica e Riqualificazione delle Professioni

Sono inoltre aperte le candidature per docenti iscritti al Sarf – Registro Formatori

Redazione

Ti Formi & Lavori è la mission della Foreip per l’anno 2024, dando seguito alle linee guida PAR Gol ed FSE+ Sicilia 2021/2027 l’Ente Foreip si pone come obiettivo per l’anno appena iniziato l’avvio di percorsi di qualifica e di riqualificazione delle professioni. L’Ente Nisseno che oggi vanta una vasta rete d’ intesa con Enti Pubblici e Privati su tutto il territorio Provinciale e Regionale si pone come obiettivo primario l’ avvio di percorsi formativi mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia.

Nelle sedi operative di Caltanissetta e Niscemi sono in avvio corsi per addetto Amministrativo Segretariale, ASACOM, OSA, di Riqualificazione in Operatore Socio Sanitario, di OSS da 1.000 ore e percorsi di Orientamento e Riqualificazione mirati al reinserimento lavorativo di ex Percettori di Reddito di Cittadinanza. Sono inoltre aperte le candidature per docenti iscritti al Sarf – Registro Formatori - con almeno 5 anni di esperienza professionale che vogliano collaborare con l’ Ente.

Per metterti in contatto con la Foreip

www.foreip.com

foreipformazione@gmail.com

Tel: 093429250



