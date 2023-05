"The strike band" a Caltanissetta tra rockabilly, country e rock'n roll

Eventi 532

"The strike band" a Caltanissetta tra rockabilly, country e rock'n roll

L'appuntamento è previsto venerdì alle ore 22 per una serata all'insegna di musica e divertimento

Redazione

09 Maggio 2023 18:29 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/the-strike-band-a-caltanissetta-tra-rockabilly-country-e-rockn-roll Copia Link Condividi Notizia

La musica rock'n roll, il country e la rockabilly sono gli ingredienti spumeggianti della "The strike band" composta da Rocco Boccadifuoco (guitar), Salvatore Lissandrello (voice), Giulio Cascone (drums) e Mirko Narzisi (Double slap bass). Quattro professionisti che stanno riscuotendo un enorme successo andando oltre i confini nazionali. Sono siciliani ed hanno voglia di divertire ma anche di divertirsi. Così venerdì prossimo saranno ospiti da Old Wild West a partire dalle ore 22 per una serata all'insegna del divertimento.



La musica rock'n roll, il country e la rockabilly sono gli ingredienti spumeggianti della "The strike band" composta da Rocco Boccadifuoco (guitar), Salvatore Lissandrello (voice), Giulio Cascone (drums) e Mirko Narzisi (Double slap bass). Quattro professionisti che stanno riscuotendo un enorme successo andando oltre i confini nazionali. Sono siciliani ed hanno voglia di divertire ma anche di divertirsi. Così venerdì prossimo saranno ospiti da Old Wild West a partire dalle ore 22 per una serata all'insegna del divertimento.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare