The look of the year Italy, a Gela bellezze in passerella: appuntamento il 31 luglio

Eventi 100

L'evento si terrà in viale Mediterraneo a Gela ed è organizzato da Mario D'Ovidio

Redazione

La FACE MODELS MDM, Agenzia di Moda e Spettacolo di Mario D'Ovidio, organizza il Fashion Event THE LOOK OF THE YEAR ITALY 2022 che si terrà in data 31 Luglio 2022 presso il Belvedere di Viale Mediterraneo a Gela alle ore 21.00. Il contest Moda vedrà sfilare le aspiranti modelle in gara, con uno sguardo attento all'aspetto socio-culturale del territorio gelese e zone limitrofe. Valorizzare la Bellezza è da sempre il leitmotiv che spinge il Direttore Nazionale del Concorso THE LOOK OF THE YEAR ITALY 2022 e Founder & Director dell'Agenzia FACE MODELS MDM Mario D'Ovidio e la Direttrice Organizzativa Veronica Caruso, a realizzare eventi di alto profilo nel mondo della Moda e dello Spettacolo, scommettendo ancora una volta nella magnificenza della propria Citta d'origine: Gela, Città Greca



