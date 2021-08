"The Heart of Sicily-I Sapori del Jazz", secondo appuntamento stasera a Caltanissetta

Secondo concerto stasera, sabato 28 agosto alle 21:30 nel cortile del Centro Culturale Polivalente Michele Abbate a Caltanissetta, del festival "The Heart of Sicily - I Sapori del Jazz", organizzato dall'associazione Catania Jazz con il contributo del Ministero della Cultura ed il patrocinio del Comune di Caltanissetta, e con la collaborazione dell'associazione culturale Musicarte. Ad esibirsi sarà il duo di Luca Aletta e Stefano Cardillo in un progetto musicale dal titolo "Tangostinato", un progetto musicale ideato e realizzato da due giovani e talentuosi musicisti italiani: il pianista Luca Aletta e il contrabbassista Stefano Cardillo. Un lavoro ambizioso e di alto spessore artistico, dove la musica lascia spazio all'inconfondibile sensualità del tango. Il Tango Nuevo di Astor Piazzolla e il Jazz Tango sono miscelati insieme per creare una "vernice" passionale e ritmica che dà all'ascoltatore un "sapore" originale e intenso. In esso si alternano composizioni originali di Aletta e di Cardillo ma anche tanghi tradizionali arrangiati in chiave moderna, come per esempio "La cumparsita" o "Besame mucho", solo per citarne alcuni. Anche Astor Piazzolla, padre del Tango Nuevo, è sempre presente nel repertorio di TangOstinato, infatti il duo ha reinterpretato diverse note composizioni del compositore argentino ma sempre in maniera originale e con le proprie sonorità. Nel loro sound si dà un'attenzione particolare alle sonorità jazz con accordi alterati e ritmi di matrice africana, all'improvvisazione, ma anche ad elementi europei: l'attenzione per le dinamiche, per il contrappunto, senza dimenticare la forte melodia di stampo italiano. In breve: la musica del duo TangOstinato si aggira sempre ai limiti tra jazz e musica colta europea. L'ingresso al concerto è gratuito e con il rispetto delle normative anti covid attualmente vigenti, con esibizione del green pass e registrazione delle generalità degli spettatori. E' preferibile prenotare telefonicamente, ai numeri: 329 4092278 e 348 3206302