"The Heart of Jazz": a Caltanissetta ultimo concerto della rassegna con Daniela Spalletta

Eventi 61

"The Heart of Jazz": a Caltanissetta ultimo concerto della rassegna con Daniela Spalletta

La cantante salirà sul palco con il suo ultimo progetto "Vocalese monsk" accompagnata dai musicisti Alberto Fidone e Peppe Tringali

Redazione

12 Settembre 2021 12:06

Ultimo concerto Domenica 12 Settembre alle ore 21:30 all’Auditorium del Centro Culturale Polivalente Michele Abbate della seconda parte della rassegna “The Heart of Jazz – I Sapori del Jazz”, organizzata dall’associazione Catania Jazz con il contributo del Ministero della Cultura ed il patrocinio del Comune di Caltanissetta, e con la collaborazione dell’associazione culturale Musicart. Calcherà il palco dell’auditorium del Centro Abbate, la cantante Daniela Spalletta con il suo ultimo progetto “Vocalese monk”, accompagnata da Alberto Fidone al contrabasso e Peppe Tringali alla batteria.

“Vocalese Monk” è un progetto originale, dedicato a Thelonious Monk nel centenario della nascita, commissionato a Daniela Spalletta dalle Rassegne “Atelier Musicale” e “Iseo Jazz 2017”, con la direzione artistica di Maurizio Franco. Questo progetto proietta nell’ambito del vocalese i complessi e originali temi del grande maestro afroamericano e alcune rilevanti improvvisazioni che jazzisti di varie epoche hanno realizzato suonandoli. Il vocalese, affermatosi negli anni cinquanta, è un raffinato e trascinante stile poetico-vocale in cui si compone un testo, generalmente nonsense, per rivestire un’improvvisazione strumentale. Jon Hendricks è stato il più prolifico tra i cantanti autori che si sono cimentati nel genere, oggi ancora vivo grazie a pochi interpreti contemporanei.

Tra questi c’è la giovane cantante siciliana Daniela Spalletta, che ha già messo in vocalese i brani e le improvvisazioni del bassista Steve Swallow e di altri jazzisti della scena attuale e che all’Atelier si cimenterà con una titanica impresa, tra l’altro nella difficile formula del trio senza pianoforte. Otto composizioni di Monk, tra le più famose, verranno riproposte in Vocalese unitamente a celebri assoli realizzati su quei brani da grandi personalità del jazz, tra cui lo stesso Thelonious.

Un omaggio originale, unico, entusiasmante, che verrà riproposto in aprile a Scicli e in luglio a Iseo Jazz. Con Daniela Spalletta ci sarà un’eccellente ritmica, con cui la vocalist collabora da anni: Alberto Fidone e Peppe Tringali, anch’essi siciliani e membri, insieme al pianista Seby Burgio, del trio Urban Fabula. Tra i tanti omaggi che quest’anno verranno dedicati a Monk, questo è sicuramente tra i meno convenzionali e più avventurosi.L’ingresso al concerto prevede un biglietto di €.5 e per il rispetto delle normative anti covid attualmente vigenti prevede l’esibizione del green pass e la registrazione delle generalità degli spettatori.

E’ preferibile acquistare i biglietti nel sito internet http://www.diyticket.it o prenotare telefonicamente, ai numeri: 329 4092278 e 348 3206302



Ultimo concerto Domenica 12 Settembre alle ore 21:30 all'Auditorium del Centro Culturale Polivalente Michele Abbate della seconda parte della rassegna "The Heart of Jazz - I Sapori del Jazz", organizzata dall'associazione Catania Jazz con il contributo del Ministero della Cultura ed il patrocinio del Comune di Caltanissetta, e con la collaborazione dell'associazione culturale Musicart. Calcherà il palco dell'auditorium del Centro Abbate, la cantante Daniela Spalletta con il suo ultimo progetto "Vocalese monk", accompagnata da Alberto Fidone al contrabasso e Peppe Tringali alla batteria. "Vocalese Monk" è un progetto originale, dedicato a Thelonious Monk nel centenario della nascita, commissionato a Daniela Spalletta dalle Rassegne "Atelier Musicale" e "Iseo Jazz 2017", con la direzione artistica di Maurizio Franco. Questo progetto proietta nell'ambito del vocalese i complessi e originali temi del grande maestro afroamericano e alcune rilevanti improvvisazioni che jazzisti di varie epoche hanno realizzato suonandoli. Il vocalese, affermatosi negli anni cinquanta, è un raffinato e trascinante stile poetico-vocale in cui si compone un testo, generalmente nonsense, per rivestire un'improvvisazione strumentale. Jon Hendricks è stato il più prolifico tra i cantanti autori che si sono cimentati nel genere, oggi ancora vivo grazie a pochi interpreti contemporanei. Tra questi c'è la giovane cantante siciliana Daniela Spalletta, che ha già messo in vocalese i brani e le improvvisazioni del bassista Steve Swallow e di altri jazzisti della scena attuale e che all'Atelier si cimenterà con una titanica impresa, tra l'altro nella difficile formula del trio senza pianoforte. Otto composizioni di Monk, tra le più famose, verranno riproposte in Vocalese unitamente a celebri assoli realizzati su quei brani da grandi personalità del jazz, tra cui lo stesso Thelonious. Un omaggio originale, unico, entusiasmante, che verrà riproposto in aprile a Scicli e in luglio a Iseo Jazz. Con Daniela Spalletta ci sarà un'eccellente ritmica, con cui la vocalist collabora da anni: Alberto Fidone e Peppe Tringali, anch'essi siciliani e membri, insieme al pianista Seby Burgio, del trio Urban Fabula. Tra i tanti omaggi che quest'anno verranno dedicati a Monk, questo è sicuramente tra i meno convenzionali e più avventurosi.L'ingresso al concerto prevede un biglietto di €.5 e per il rispetto delle normative anti covid attualmente vigenti prevede l'esibizione del green pass e la registrazione delle generalità degli spettatori. E' preferibile acquistare i biglietti nel sito internet http://www.diyticket.it o prenotare telefonicamente, ai numeri: 329 4092278 e 348 3206302

Ti potrebbero interessare