Eventi 86

"The Heart of Jazz - I Sapori del Jazz": al centro Michele Abbate di Caltanissetta quarto concerto della rassegna

Sarà la cantante Rosalba Bentivoglio ed il suo quartetto ad esibirsi sul palco

Redazione

09 Settembre 2021 17:35

Quarto concerto Venerdì 10 Settembre alle ore 21:30 all’Auditorium del Centro Culturale Polivalente Michele Abbate della seconda parte della rassegna “The Heart of Jazz – I Sapori del Jazz”, organizzata dall’associazione Catania Jazz con il contributo del Ministero della Cultura ed il patrocinio del Comune di Caltanissetta, e con la collaborazione dell’associazione culturale Musicarte. Sarà la cantante Rosalba Bentivoglio ed il suo quartetto ad esibirsi sul palco dell’auditorium del Centro Abbate, e si presenterà a Caltanissetta con il suo progetto “La mia Musica il mio Jazz” - ritratto di una Donna, un’Artista, Musicista e Docente di Canto jazz in Conservatorio.

Uno spettacolo di Jazz europeo innovativo e fresco nella ricerca stilistica, dove si utilizza la voce come strumento e l'improvvisazione di cui è maestra la Bentivoglio, come forma avanzata del sentire jazz. Con un repertorio di quasi tutti suoi “brani originali”, alternando qualche standard songs rivisitati tra i più importanti e riconosciuti del panorama internazionale, uno di questi è Tight di Betty Carter la quale ha lasciato alla Bentivoglio motivo di riflessione e una personale amicizia con questa grande artista statunitense. La Bentivoglio in questa occasione al Centro Culturale Michele Abbate di Caltanissetta per MusicArte e Catania Jazz, sarà sul palco con i suoi musicisti: Valerio Rizzo al piano, Gabrio Bevilacqua al contrabbasso e Carmelo Graceffa alla batteria e percussioni, ed eseguiranno brani originali a firma Rosalba Bentivoglio e brani tra i più classici e ricercati del jazz.

Musica di contaminazione quindi e di tensione verso aree culturali diverse e d’avanguardia che fa affiorare alla mente una certa musica contemporanea nord europea con tracce etniche e sfumature jazzistiche, dai colori “ECM”. Con la sua matura espressività e l’originale concetto musicale pervaso di suggestioni e in sintonia col pianismo di valerio Rizzo così vicino alla Bentivoglio per sensibilità, e tratti ritmici ben supportati dal contrabbasso di Gabrio Bevilacqua e dalla batteria di Carmelo Graceffa con tanti colori percussivi.- l’artista catanese Rosalba Bentivoglio con le sue composizioni traccia oramai da anni un percorso nuovo nella musica, fuori dai soliti schemi triti e ritriti. La sua Voce che, a tratti, esplode in vortici di ricordi ancestrali, si impegna in strabilianti performance, ispirata e collaborata dai tre bravi professionisti dei suoni e che, in perfetta sintonia con le composizioni della Bentivoglio hanno modo di esprimere al massimo le loro personalità artistiche, intarsiando per l’ascoltatore brani nei quali riscoprire melodie profonde e sensibilità interiore.

I suoi CD nella sua vasta produzione hanno messo in evidenza la ben delineata immagine artistica, la matura espressività e soprattutto l'originale concetto musicale, pervaso, pur nel rispetto delle radici afro-americane, di suggestioni e tratti ritmici mutuati dal caleidoscopico atlante sonoro del mediterraneo. Melodie di ampio respiro, climi differenti, linguaggi jazzistici ortodossi, improvvisazioni di impronta europea e seducenti graffiti ispirati all'Africa nera, esperienze artistiche diverse, riferimenti letterari, dense emozioni.

Sarà presente uno spazio per l’esposizione e la degustazione di prodotti agroalimentari del territorio del centro Sicilia curata dalla cooperativa sociale Etnos. L’ingresso al concerto prevede un biglietto di €.5 e per il rispetto delle normative anti covid attualmente vigenti prevede l’esibizione del green pass e la registrazione delle generalità degli spettatori. E’ preferibile acquistare i biglietti nel sito internet http://www.diyticket.it o prenotare telefonicamente, ai numeri: 329 4092278 e 348 3206302



Quarto concerto Venerdì 10 Settembre alle ore 21:30 all'Auditorium del Centro Culturale Polivalente Michele Abbate della seconda parte della rassegna "The Heart of Jazz - I Sapori del Jazz", organizzata dall'associazione Catania Jazz con il contributo del Ministero della Cultura ed il patrocinio del Comune di Caltanissetta, e con la collaborazione dell'associazione culturale Musicarte. Sarà la cantante Rosalba Bentivoglio ed il suo quartetto ad esibirsi sul palco dell'auditorium del Centro Abbate, e si presenterà a Caltanissetta con il suo progetto "La mia Musica il mio Jazz" - ritratto di una Donna, un'Artista, Musicista e Docente di Canto jazz in Conservatorio. Uno spettacolo di Jazz europeo innovativo e fresco nella ricerca stilistica, dove si utilizza la voce come strumento e l'improvvisazione di cui è maestra la Bentivoglio, come forma avanzata del sentire jazz. Con un repertorio di quasi tutti suoi "brani originali", alternando qualche standard songs rivisitati tra i più importanti e riconosciuti del panorama internazionale, uno di questi è Tight di Betty Carter la quale ha lasciato alla Bentivoglio motivo di riflessione e una personale amicizia con questa grande artista statunitense. La Bentivoglio in questa occasione al Centro Culturale Michele Abbate di Caltanissetta per MusicArte e Catania Jazz, sarà sul palco con i suoi musicisti: Valerio Rizzo al piano, Gabrio Bevilacqua al contrabbasso e Carmelo Graceffa alla batteria e percussioni, ed eseguiranno brani originali a firma Rosalba Bentivoglio e brani tra i più classici e ricercati del jazz. Musica di contaminazione quindi e di tensione verso aree culturali diverse e d'avanguardia che fa affiorare alla mente una certa musica contemporanea nord europea con tracce etniche e sfumature jazzistiche, dai colori "ECM". Con la sua matura espressività e l'originale concetto musicale pervaso di suggestioni e in sintonia col pianismo di valerio Rizzo così vicino alla Bentivoglio per sensibilità, e tratti ritmici ben supportati dal contrabbasso di Gabrio Bevilacqua e dalla batteria di Carmelo Graceffa con tanti colori percussivi.- l'artista catanese Rosalba Bentivoglio con le sue composizioni traccia oramai da anni un percorso nuovo nella musica, fuori dai soliti schemi triti e ritriti. La sua Voce che, a tratti, esplode in vortici di ricordi ancestrali, si impegna in strabilianti performance, ispirata e collaborata dai tre bravi professionisti dei suoni e che, in perfetta sintonia con le composizioni della Bentivoglio hanno modo di esprimere al massimo le loro personalità artistiche, intarsiando per l'ascoltatore brani nei quali riscoprire melodie profonde e sensibilità interiore. I suoi CD nella sua vasta produzione hanno messo in evidenza la ben delineata immagine artistica, la matura espressività e soprattutto l'originale concetto musicale, pervaso, pur nel rispetto delle radici afro-americane, di suggestioni e tratti ritmici mutuati dal caleidoscopico atlante sonoro del mediterraneo. Melodie di ampio respiro, climi differenti, linguaggi jazzistici ortodossi, improvvisazioni di impronta europea e seducenti graffiti ispirati all'Africa nera, esperienze artistiche diverse, riferimenti letterari, dense emozioni. Sarà presente uno spazio per l'esposizione e la degustazione di prodotti agroalimentari del territorio del centro Sicilia curata dalla cooperativa sociale Etnos. L'ingresso al concerto prevede un biglietto di €.5 e per il rispetto delle normative anti covid attualmente vigenti prevede l'esibizione del green pass e la registrazione delle generalità degli spettatori. E' preferibile acquistare i biglietti nel sito internet http://www.diyticket.it o prenotare telefonicamente, ai numeri: 329 4092278 e 348 3206302

Ti potrebbero interessare