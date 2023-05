Attualita 278

"The big challenge": i ragazzi della Caponnetto di Caltanissetta si distinguono al contest di lingua inglese

Ai migliori studenti andrà il First Class Honours diploma e la medaglia School Award

Redazione

Sono stati resi noti i risultati finali del concorso di lingua inglese, The BIG Challenge! Nel mese di marzo 102 alunni dell’Istituto Comprensivo “Antonino Caponnetto” di Caltanissetta hanno partecipato al contest. Si tratta ormai di una tradizione consolidata tra gli studenti che hanno risposto a domande inerenti al mondo anglosassone, spaziando dalla grammatica alla cultura, dal lessico alla comprensione scritta e orale. I ragazzi hanno conseguito risultati più che soddisfacenti confrontandosi tra loro all'interno dell'Istituto e guadagnando ottime posizioni nella graduatoria di merito, sia a livello regionale che a livello nazionale. Da quest’anno sono stati ammessi al contest anche gli alunni della 5 elementare, che hanno partecipato con grande entusiasmo.

In particolare gli alunni Chiara Fagone della classe 5 sez B della scuola elementare si è classificata al 1 posto nella graduatoria di istituto, al 1 posto nella graduatoria regionale e al 4 posto a livello nazionale. Per quanto riguarda la scuola secondaria, Giovanni Faraci della classe 2 sez D e Giugno Luca della classe 3 sez .B si sono classificati al 1 posto nella graduatoria dell’istituto e al 2 posto in quella regionale. Anche a livello nazionale hanno ottenuto un buonissimo risultato, posizionandosi rispettivamente al 22esimo e al 37esimo posto nella graduatoria generale.

Ai migliori studenti andrà il First Class Honours diploma e la medaglia SCHOOL AWARD. Tutti i ragazzi che hanno aderito all’iniziativa riceveranno un attestato di partecipazione e un premio aggiuntivo: grandi bandiere del Regno Unito e dell’America, libri di lettura graduati in inglese, libri di giochi linguistici e numerosi altri gadget. Il coordinatore del progetto , prof.ssa Silvana Cordova e il Dirigente Scolastico, prof Maurizio Lomonaco, si sono dichiarati soddisfatti per l’eccellente risultato raggiunto.



