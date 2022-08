Tetto crollato alla scuola Pirandello di Campofranco, stanziati dall'Ars 100mila euro

"100.000 € per la messa in sicurezza dell'istituto scolastico Pirandello di Campofranco nel Nisseno". E quanto annunciano i deputati del movimento 5 stelle all'assemblea regionale siciliana Nuccio Di Paola e Ketty Damante al termine delle variazioni di bilancio in discussione in queste ore a Sala D'Ercole. "Non può esserci futuro senza istruzione e attenzione per le nuove generazioni. Ecco perché dopo un tira e molla con il governo regionale siamo riusciti ad ottenere questo stanziamento che rappresenta una risposta importante verso questa comunità"- concludono i deputati.