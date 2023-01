Politica 168

Terzo settore, la Regione Siciliana finanzia 47 progetti di volontariato. Ecco le graduatorie

Le richieste pervenute sono state in tutto 55, delle quali 8 sono state escluse per mancanza dei requisiti

Redazione

La Regione Siciliana contribuirà con un finanziamento di 726 mila euro alla realizzazione di 47 progetti di volontariato di organizzazioni e associazioni presenti sul territorio siciliano per mettere in atto iniziative e programmi di promozione sociale. Si tratta di enti che hanno risposto all'avviso pubblico del 22 giugno scorso, "Accordo di programma - Contributi per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 - Codice del terzo settore".

Sono due gli obiettivi generali previsti dal bando. Il primo, "rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili", ha visto 36 progetti aggiudicarsi l'importo di 556.197,47. Sono invece 11 i progetti ammessi, per un totale di 170 mila euro, con l'obiettivo di "fornire un'educazione di qualità, equa e inclusiva e opportunità di apprendimento permanente per tutti". Le richieste pervenute sono state in tutto 55, delle quali 8 sono state escluse per mancanza dei requisiti. Entrambe le graduatorie sono state pubblicate sul sito dell'assessorato della Famiglia e delle politiche sociali.



