Terrore a Valguarnera: spara in strada, uccide un automobilista e si dà alla fuga. Ci sono anche due feriti

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi e i carabinieri e la Guardia di finanza

E’di un morto e due feriti il bilancio di una sparatoria verificatasi in via Archimede nei pressi dell’Ufficio postale a Valguarnera Caropepe nell’Ennese. Un uomo ha sparato a un automobilista, ferendolo. L’uomo che è poi morto prima dell’arrivo dei soccorsi ha perso il controllo del mezzo che è finito contro il furgone di un ambulante, ferendo anche lui e una cliente. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi e i carabinieri e la Guardia di finanza che hanno avviato le indagini per rintracciare l’aggressore che è scappato a piedi, dileguatosi dopo l’agguato. La vittima è Salvatore Scammacca, 47 anni che è stato attinto da diversi colpi di arma da fuoco. La Procura di Enna ha aperto una inchiesta e intanto a Valguarnera è caccia all’uomo.



