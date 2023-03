Cronaca 52

Terremoto Turchia, cavallo estratto vivo dalle macerie dopo tre settimane. Il video

Nel video si vede l’animale riemergere dalle macerie della città turca di Adiyaman

Redazione

02 Marzo 2023

A tre settimane dal terribile sisma che ha colpito la Turchia e la Siria il 6 febbraio, nonostante le ricerche si siano fermate nella maggior parte delle zone colpite dal sisma, arrivano ancora storie di salvataggi. Come si vede nel video girato da un testimone, un cavallo è stato estratto vivo dalle macerie della città turca di Adiyaman, a circa 150 chilometri da Kahramanmaras. Dalle immagini si vede l’animale emergere dai resti di una casa con l’aiuto di una persona e sembra essere in buona salute. Nel sisma hanno perso la vita più di 50’000 persone, di cui almeno 44’374 solo in Turchia.



🐴😱 Un miracolo, così com'è: in Turchia, 21 giorni dopo il terremoto, è stato ritrovato un cavallo vivo da sotto le macerie. pic.twitter.com/NkWtsmQ5XC — Gianluca (@Gianl1974) February 28, 2023

