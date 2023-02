Cronaca 275

Terremoto Turchia, bimbo estratto dalle macerie: "Buongiorno, sei un eroe ragazzo". Il video

Il video è stato postato su twitter dall'utente KumanWorld e sta già facendo commuovere il web

Redazione

07 Febbraio 2023 10:54 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/terremoto-turchia-bimbo-estratto-dalle-macerie-buongiorno-sei-un-eroe-ragazzo-il-video Copia Link Condividi Notizia

Questo bambino stava dormendo quando è stato salvato e così ha chiesto "cosa sta succedendo". risposta: "Non sta succedendo niente, non aver paura". "Il mio bel bambino. " "Sei un eroe, ragazzo" "buongiorno, buongiorno!". Il video è stato postato su twitter dall'utente KumanWorld e sta già facendo commuovere il web. E' solo uno dei tantissimi video che in queste ore stanno circolando sul web con le immagini del terribile terremoto che ha colpito Turchia e Siria. Sono già oltre 5mila le vittime accertate e 8000 le persone salvate.



Questo bambino stava dormendo quando è stato salvato e così ha chiesto "cosa sta succedendo". risposta: "Non sta succedendo niente, non aver paura". "Il mio bel bambino. " "Sei un eroe, ragazzo" "buongiorno, buongiorno!". Il video è stato postato su twitter dall'utente KumanWorld e sta già facendo commuovere il web. E' solo uno dei tantissimi video che in queste ore stanno circolando sul web con le immagini del terribile terremoto che ha colpito Turchia e Siria. Sono già oltre 5mila le vittime accertate e 8000 le persone salvate.

Questo bambino stava dormendo quando è stato salvato e così ha chiesto "cosa sta succedendo".

risposta:

"Non sta succedendo niente, non aver paura".

"Il mio bel bambino. "

"Sei un eroe, ragazzo"

"buongiorno, buongiorno! " ❤️❤️#Turchia #Turkey #Terremoto #deprem #Siria pic.twitter.com/LTkQ4l144D — KumanWorld (@World24New) February 7, 2023

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare